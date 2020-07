Heers heeft een nieuwe burgemeester. Het is Kristof Pirard. Hij lost de 71-jarige Henri Dumont af. De in Heers populaire Dumont duidde zijn opvolger zelf aan. Pirard was al eens burgemeester van 2013 tot 2015. Hij moet de Haspengouwse gemeente met 11 kerkdorpen door de nasleep van de coronacrisis loodsen en er wacht nog een gevoelig dossier op hem: dat van de grote politiefusie. Pirard legde de eed af in handen van waarnemend gouverneur Michel Carlier. Limburg kijkt al sinds eind januari uit naar een opvolger voor Herman Reynders. Nu er beweging zit in de federale regeringsonderhandelingen, komt er mogelijk schot in de zaak. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers wacht op een initiatief van minister-president Jambon.