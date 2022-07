Er worden in limburg honderden tamme eenden uitgezet om ze daarna voor het plezier af te schieten. Dat is het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen te weten gekomen via een anonieme bron. Een wandelaar kon beelden maken op een terrein dat in feite niet toegankelijk is. Op de beelden zijn naar schatting 500 tamme eenden te zien die naar mensen toezwemmen. Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum wil het probleem aankaarten door de beelden te verspreiden. Het is niet de eerste keer dat zoiets voorkomt en hopelijk wordt er nu ingegrepen, zo klinkt het.