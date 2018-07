Aanhoudende droogte: waterpeil Limburgse beken en rivieren extreem laag

Limburg is opgeschrikt door drie woningbranden vannacht, 2 in Maasmechelen en 1 in Bilzen. Er vielen geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk. Op één plaats in Maasmechelen is er sprake van brandstichting. Met een toptemperatuur van 31,2 graden was het één van de warmste dagen van een nu al memorabele zomer van 2018. Ook de jeugdkampen in onze provincie kreunen onder de hitte en de droogte. Nu het bouwverlof begonnen is, zitten de dierenhotels in Limburg vol. De WK-dorpen in de grote Limburgse steden waren een schot in de roos, dankzij de schitterende resultaten van de Rode Duivels èn het uitzonderlijk mooie weer. En Thibaut Courtois heeft zijn titel van 'Beste Doelman van het WK' gisterenavond uitgebreid gevierd in onze provincie. De Thibaut-gekte slaat toe in Bilzen. Zijn geboortestad wil een grote viering voor haar held.