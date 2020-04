Aantal aanmeldingen triagepost Sint-Trudo ziekenhuis meer dan verdubbeld, schakelzorgcentrum afgebouwd

De afgelopen 24 uur zijn er 123 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren werden nog 127 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, maar toen was er sprake van een weekendeffect. "Als deze cijfers blijven dalen, kunnen we de maatregelen versoepelen", zegt viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum. Er liggen momenteel 3.976 patiënten in het ziekenhuis, dat is een lichte stijging van 8. Op intensieve zorgen liggen nu 876 personen, een daling van 27. 566 patiënten worden beademd, dat zijn er 34 minder dan de dag voordien. 65 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Er zijn 134 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, 67 in de ziekenhuizen en 64 in de woonzorgcentra. 3 personen overleden thuis of elders. In de woonzorgcentra gaat het in 80 % van de gevallen om bevestigde overlijdens door het coronavirus. In totaal zijn nu 7.331 mensen overleden. In België zijn de afgelopen 24 uur 647 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 47.334 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.