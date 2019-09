Aantal fietsdiefstallen gekelderd in politiezone LRH

De Limburgse politiezones CARMA en LRH hebben op twee jaar tijd geen enkele keer gebruik gemaakt van een taser. Dat is een stroomstootwapen dat verdachten of weerspannigen moet uitschakelen met een zware elektrische schok. De politiezones waren uitgekozen om deel te nemen aan een pilootproject voor het gebruik van de taser, een wapen dat vooral in de Verenigde Staten populair is bij politiediensten. Het duikt daar zowel in het nieuws als in films vaak op. Bij ons dus niet. In twee jaar tijd deed zich in Limburg geen enkele gelegenheid voor waarin de politie het opportuun achtte om een taser te gebruiken. Het lijkt erop dat het pilootproject daarmee mislukt is. Dat is in ieder geval niet de mening van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Hij is zeer tevreden over het project en wil het zelfs nog verlengen.