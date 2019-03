ABVV schiet loonakkoord af en sluit syndicale acties niet uit

Deze middag zat Steven Vandeput bij ons in de studio. De burgemeester van Hasselt trekt ook als lijsttrekker voor de N-VA naar de verkiezingen voor een Vlaams parlement op 26 mei. Luc Moons sprak met hem over het rekeningrijden, de mobiliteitsproblemen in Limburg en de ambities van N-VA bij de komende verkiezingen. Het standpunt van N-VA wat betreft het rekeningrijden is duidelijk: "om rekeningrijden toe te passen, moeten er voldoende alternatieven zijn." Zo lang er niet voldoende openbaar vervoer wordt aangeboden in Limburg, is N-VA geen voorstander van een doorvoering van het rekeningrijden. "Wij zullen niet toestaan dat Limburg het gelag zal betalen", zegt Vandeput.De volgende regering zal het Limburgse mobiliteitsprobleem volgens Vandeput slimmer moeten aanpakken. De burgemeester van Hasselt begraaft dan ook tramlijn 1 tussen Hasselt en Maastricht. "Het enorme bedrag dat nu doorstroomt naar één project, zou beter geïnvesteerd worden in de mobiliteit van heel Limburg", aldus Vandeput. N-VA hoopt binnen een nieuwe regering te kunnen onderhandelen voor deze mobiliteitsproblemen. Een ministerpost is dan ook de ambitie, zegt Steven Vandeput. "Wij hebben onze bestuurlijke capaciteiten al getoond op Vlaams en federaal niveau. Het is nu afwachten of de kiezer ons daarvoor zal belonen."