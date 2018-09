Advocaat wil laten onderzoeken of Dutroux nog een gevaar is

Vanochtend kon de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een gewapende man die zich verschanste in zijn woning overmeesteren. Er vielen geen gewonden. Vanmorgen om 6u30 kreeg de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een oproep dat een 48-jarige man uit Gingelom zich met een wapen had verschanst in zijn woning op de Steenweg in Gingelom. De lokale politie kon de man na een gecoördineerde interventie overmeesteren. Er vielen geen gewonden. De gewestweg N80 werd naar aanleiding van de feiten voor korte tijd volledig afgesloten in een perimeter rond de woning. Het lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet verder onderzoek in deze zaak.