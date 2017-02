Vanavond vindt voor de eerste keer de regattafuif plaats in Hasselt, in dit geval speciaal voor studenten en medewerkers van UC Leuven-Limburg. Het roeiteam van UCLL greep vorig jaar net naast de hoofdprijs op de Hasseltse Studentenregatta, maar de hogeschool kaapte wel de prijs voor ‘Beste Supporters’ weg. De Jeugddienst van de Stad Hasselt beloont hen daarvoor op 23 februari met de gratis ‘ThROWback Fuif'.Beste supporter word je niet zomaar. De hogeschool en haar roeiteam mobiliseerde in aanloop naar de Studentenregatta van 2016 haar studenten en medewerkers om zich in te zetten voor de ‘online battles’. UCLL, UHasselt en PXL moesten daarbij een aantal uitdagingen op het droge aangaan en UC Leuven-Limburg haalde het met verve. Jens Vandevenne, sportverantwoordelijke UCLL: “Iedereen was enthousiast en het werd een laaiend succes. We trokken met de roeitrainer langs onze campussen en roeiden 126 km bij elkaar, we trokken met het grootste spandoek naar de pre-regatta en haalden ook het meeste likes binnen.”Fuiven én roeien Er zal donderdagavond niet alleen maar gefeest worden. Tijdens de fuif zal er ook al een soort van voorselectie gebeuren voor het UCLL-roeiteam van 2018. Dave Snellinx, kapitein roeiteam 2017: “We hebben een ergometer in de fuifzaal gezet. Iedereen die hier onder een bepaalde tijd 250m op kan roeien, krijgt een gratis drankbon. Maar we denken zo ook al enkele goede roeiers op het spoor te komen voor volgend academiejaar.”De UCLL Sharks Het UCLL-roeiteam, de 'UCLL Sharks', is een 20-koppig team van roeiende studenten die een heel jaar lang trainen voor de Hasselt Studentenregatta. Deze roeiwedstrijd wordt elk jaar gehouden in mei. De ‘sharks’ trainen tijdens de week in de fitnesszaal en iedere zondagochtend op het Albertkanaal. Op donderdag 11 mei 2017 bekampen ze de concurrentie van de UHasselt en PXL tijdens dé Limburgse roeiwedstrijd van het jaar.