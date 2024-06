Een mijnwerkersdochter van Marokkaanse origine én journaliste Zahra Boufker bevestigt dat ook in de cités deze verkiezingen meer dan ooit het gespreksonderwerp zijn vandaag. Het is niet langer zo dat de imam in de moskee stemadvies geeft en dat elke moslim dan voor dé arbeiderspartij van weleer - de socialisten - stemt. Meer dan ooit is de allochtone bevolking een weerspiegeling van het algemene stemgedrag in de maatschappij. Ze stemmen zelfs extreem rechts.