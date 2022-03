"Corona is nog niet voorbij", dat zegt biostatisticus aan de UHasselt Geert Molenberghs. Het aantal besmettingen stijgt sterk, vooral in Limburg. En dat ligt vooral aan het feit dat we veel contact hebben met Nederland, waar de cijfers 5 keer hoger liggen dan hier. Het stijgend aantal besmettingen is voorlopig geen reden om te panikeren of te verstrengen, vindt Molenberghs. "Dankzij de hoge vaccinatiegraad, vallen de ziektesymptomen goed mee. Maar we moeten wel beginnen opletten."