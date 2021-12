Auto crasht in kinesistenpraktijk in Kortessem

door Margo Ombelets

In Kortessem zijn een kinesist en zijn patiënt ternauwernood aan een drama ontsnapt. Osteopaat Dirk Lenaers zat midden in een behandeling toen een wagen zich door de muur van zijn praktijk 'De Sportmasseur' boorde. Niemand raakte gewond bij het ongeval, maar de behandelkamer is wel volledig verwoest. Het ongeval gebeurde op exact dezelfde plaats als waar in juli 2019 vijf jongeren om het leven kwamen toen ze zich met hun wagen in de gevel van een café boorden.