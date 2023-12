Belgische tennishoop rust op Limburgs schouders: Bailly, Costoulas, Vandewinkel en Waligora staan op rand van grote doorbraak

En dan naar het volleybal. Greenyard Maaseik heeft het jaar in schoonheid afgesloten. In de Champions League versloegen de Maaseikenaren het Roemeense Galati met 3-1. Door die overwinning wipt Maaseik ook naar de tweede plaats in de poule, achter het ongenaakbare Civitanova. Als het volgende maand ook kan winnen in Praag, dan is de kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League zo goed als een feit. De Maaseikenaren kunnen in ieder geval met een goed gevoel de winterstop in na een moeilijke seizoensstart.