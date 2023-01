Belisia organiseert internationaal jeugdtornooi in Sportpark Kattenberg

Amper 9 weken na een zware crash, staat de Limburgse skeletoni Kim Meylemans aan de start van de Wereldbeker in Winterberg. Een medaille zit er nog niet in, maar het feit dat ze weer plezier heeft in het afdalen, geeft haar vertrouwen voor het WK eind januari in Zwitserland. Dit seizoen gaat Meylemans opnieuw voor de top 5. Een nieuw jaar, een nieuwe start.