Bestuurder ramt politiewagen na wilde achtervolging van Beringen tot Hasselt

Een 25-jarige man uit Lanaken heeft vandaag een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel gekregen voor vier brandstichtingen. Onder andere in 2018 stak hij een carnavalswagen in brand die geparkeerd stond onder een brug van de E314 in Maasmechelen. Door de rookontwikkeling gebeurde daar toen een kettingbotsing, waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Zelf herinnert de Lanakenaar zich niet meer dat hij de praalwagen in brand stak. De pyromaan in hem werd telkens wakker als hij onder invloed was van drugs. De politie kon ook geen verdachte aan de feiten in Maasmechelen linken, tot de twintiger in drie andere dossiers van brandstichtingen opdook. Zo stak hij op 22 april 2021 een pallet met bouwmaterialen in brand aan een renovatiewoning in Maaseik. Zowel het bouwmateriaal als de gevel van de woning liepen schade op. In de nacht van 20 op 21 mei stichtte hij twee keer brand in een appartementsgebouw op de oude Heirbaan in Lanaken. Uit foto’s op de telefoon van de Lanakenaar kon de politie opmaken dat hij ook betrokken was bij de brandstichting in Maasmechelen in 2018. De Tongerse rechter oordeelde vandaag dat de twintiger schuldig is aan alle feiten. Hij veroordeelde de man tot een celstraf van vier jaar met uitstel van alles dat de voorlopige hechtenis overschrijdt. De man moet wel enkele voorwaarden naleven. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem en pyromane neigingen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.