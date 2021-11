"Volledig elektrisch rijden vanaf 2029 is haalbaar. Maar dan moet er volop geïnvesteerd worden in de uitrol van slimme laadpalen in Vlaanderen." Dat zegt Ismaël Ben-Al-Lal van U2P Group in De Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatieve bedrijven. U2P Group uit Tessenderlo, gespecialiseerd in hernieuwbare energie, sluit zich aan bij de klimaatplannen van de Vlaamse Overheid. En gelooft dat de transitie naar de elektrische wagen er snel zit aan te komen. Maar om dit vlot te laten verlopen, moeten er extra laadpalen komen. Voor particulieren loont het om een slimme laadpaal te plaatsen, in combinatie met zonnepanelen.