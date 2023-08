Na iets meer dan een maand proefdraaien neemt het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden vandaag haar nieuwe cleanroom in gebruik in de ziekenhuisapotheek. "Hiermee wordt de apotheek ‘futureproof’ om volgens de hoogste, toekomstige standaarden alle bereidingen in huis te kunnen maken", klinkt het. De cleanroom is een hermetisch afgesloten en strikt gecontroleerde ruimte in de apotheek. “Speciaal opgeleide apotheekassistenten gaan hier aan de slag om medicatie-bereidingen te maken voor onze patiënten, zoals bijvoorbeeld chemobehandelingen”, vertelt hoofdapotheker Ingrid Stockmans. “De cleanroom is vanaf nu de plaats waar we op een zeer strikt gereglementeerde manier bereidingen maken om binnen een bepaalde tijdspanne toe te dienen. Deze nieuwe cleanroom voldoet aan de PIC/S normen die vanaf 2026 zullen ingevoerd worden. Vanaf dan zal je als apotheek moeten voldoen aan die normen om bepaalde medicatie nog zelf te mogen bereiden in het ziekenhuis. Door onze werking vanaf vandaag aan die normen aan te passen, kunnen we onze oncologische patiënten nu én in de toekomst op kwaliteitsvolle wijze verder helpen.” Mensgerichte zorg “In alles wat we hier doen staat de kwaliteit van zorg voor onze patiënten voorop”, aldus hoofdarts dr. Joan Vlayen. “Iemand die chemotherapie krijgt, moet lastminute een bloedonderzoek krijgen om de bereiding op maat van de patiënt te kunnen doen. Zo kunnen we tot op het moment zelf aanpassingen doen in de chemo in functie van het klinisch beeld van de patiënt. Die werkwijze garandeert het beste resultaat bij de behandeling. Dankzij deze cleanroom kunnen we de doorlooptijd van de chemobehandelingen ook in de toekomst zo vlot mogelijk laten verlopen, een heel belangrijk element waar de patiënt absoluut baat bij heeft.” “Zonder cleanroom zou die werkwijze in de toekomst in het gedrang komen en zou de patiënt meerdere verplaatsingen moeten doen: één voor de waardenmetingen en één voor wanneer de behandeling dan effectief kan geleverd worden vanuit een andere apotheek. Bovendien is het ook zo dat op basis van laboparameters die genomen worden bij de aanvang van de behandeling, dan alsnog in 5 à 10% van de gevallen de therapie zou uitgesteld moeten worden. We zijn dan ook zeer blij dat we de cleanroom vandaag in gebruik kunnen nemen”, besluit dr. Vlayen. (Video: Sint-Trudo Ziekenhuis)