Boek Zuhal Demir: "Een beetje rebelsheid kan de wereld veranderen"

- Een Europese primeur in Genk. Het ziekenhuis Oost-Limburg gebruikt als eerste artificiële intelligentie in het bestrijden van hartritmestoornissen.- In Houthalen-Oost dienen buurtbewoners bezwaarschriften in tegen de komst van een nieuw woonproject. Ze zijn ook boos omdat volgens hen de bekenmaking te laat werd uitgehangen.- De eerste hittegolf in september ooit is een feit. Heel wat evenementen nemen dit weekend extra voorzorgsmaatregelen tegen de hitte. Op de spottersdag van de Belgian Air Force Days in Kleine Brogel kregen nu al 4.000 bezoekers een voorsmaakje van de hitte.- Het is ook puffen in heel wat Limburgse klaslokalen. Verschillende scholen kiezen er dan ook voor om les te geven buiten in de schaduw.- En in Hasselt vier een icoon vandaag een bijzondere verjaardag: Slagerij Quetin bestaat 100 jaar.