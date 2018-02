Brandweer Bilzen moet omweg maken naar brand in Voeren door verzakte brug in Visé

- Onderzoek in opdracht van de ouders wijst uit dat het Peerse fotomodel Ivana Smit een half uur voor de val van het balkon letsels aan haar hoofd kreeg toegebracht. Dat moet gebeurd zijn in het appartement van de Amerikaanse hoofdverdachte. - Intussen zijn ook nieuwe beelden opgedoken die enkele uren voor de dood van Ivana Smit zijn gemaakt. Op de beelden is te zien hoe de Amerikaanse hoofdverdachte haar uit een discotheek draagt - In een hotel in Sint-Truiden pakt de politie een verkrachter op die verdacht wordt van een brutale poging tot aanranding op een jonge vrouw in Hasselt. De dader kon vorige week nog ontsnappen aan een klopjacht met een helikopter en speurhonden in het stadscentrum van Sint-Truiden - Onze redactie kan de hand leggen op beelden die aantonen hoe het station van Hasselt er straks uit zal zien. - En ze zijn nog niet te koop maar er is nu al een rush op tickets voor de bekerfinale in het voetbal. We maken een tussenbalans op van het turbulente seizoen van Racing Genk met supportersclub Het Moordend Schot.