Brandweer overstelpt met oproepen over hommelnesten

De kerkuil is in opmars. In Limburg zijn vorig jaar 114 broedkoppels gespot en 300 jongen uitgevlogen. En dat is verbazend veel, want enkele jaren geleden was de kerkuil zo goed als verdwenen. Uilen zijn roofvogels en duiken vaak op in shows. In Beringen heeft Vogelbescherming Vlaanderen de eerste van 10 roofvogelafdelingen opgericht om misbruiken een halt toe te roepen.