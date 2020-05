BREAKING. Wolvin Noëlla heeft geworpen: opnieuw wolvenwelpjes in Limburg

Geen overrompeling en geen opening in volle ornaat. In Hasselt is het winkelcentrum Quartier Bleu aan de Blauwe Boulevard in gebruik genomen. Er waren wel nieuwsgierigen, maar niet veel kopers, de eerste uren na de opening van de winkels. Normaal ging de nieuwe stadswijk van Hasselt eind maart open, maar de coronacrisis kwam roet in het eten gooien. Investeerder en initiatiefnemer Justin Onclin is vooral fier dat het project er is na 15 jaar. Quartier Bleu moet groeien, zegt hij. Vele winkels zijn dan ook nog volop bezig met de laatste afwerking en gaan later open. De horecazaken blijven zeker tot 8 juni dicht.