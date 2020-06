Brouwerij Alken Maes druk in de weer om cafés te bevoorraden.

- De Universiteit Hasselt krijgt geen geld voor nieuwe richtingen en de Vlaamse regering legt een hypotheek op de uitbreiding van de Universiteit. Dat zegt rector Luc De Schepper in een gesprek met TV Limburg. Volgens Vlaams onderwijsminister Ben Weyts krijgt de Limburgse universiteit nu al een voorkeursbehandeling en moet ze echt niet meer vragen dan ze al krijgt. - Gaan we nu plots massaal op vakantie in het buitenland, of toch nog even niet? Voor reisbureaus blijven er nog veel onzekerheden. Ze hebben intussen de handen vol met coronavouchers en boeken massaal vliegvakanties om naar autovakanties.- Een aantal Limburgse moskeeën gaat de deuren niet openen, ook al heeft de Veiligheidsraad beslist dat het wel mag. Andere moskeeën gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor de beperking van 100 gelovigen in één ruimte.- De Hamontse start up BioStrand krijgt de broodnodige steun om baanbrekende genetisch onderzoek te doen.- En overleeft Limburg United de coronacrisis? De Limburgse basketbaltopper trekt resoluut de kaart van de jeugd en kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de TVL-reeks Wat is er van de Sport?