Burgemeesters leren zich met een spel voorbereiden op een noodsituatie

Woningen in de Limburgse grensgemeenten worden op termijn betaalbaarder omdat de druk van de ingeweken Nederlanders er helemaal weg is. Voor elke Nederlander die zich in onze provincie vestigt, keert er ook weer één terug naar Nederland.In Winterland zaten gisteravond twee mensen vast in een attractie op grote hoogte. Een begrafenisondernemer in Bilzen zet foto's van overledenen op de kerstballen van de kerstboom in zijn etalage. Aan de vooravond van Wereldaidsdag getuigt een Hasselaar over leven met HIV. In het Jessa-ziekenhuis in Hasselt worden jaarlijks een 50-tal HIV-besmettingen vastgesteld. en de opvolger van Marieke Höfte bij STVV is bekend. De Japanner Yusuke Muranaka wordt de nieuwe voorzitter van de Kanaries, Wellenaar David Meekers is de nieuwe gedelegeerd bestuurder.