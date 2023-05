Burgemeesters moeten elk jaar 'state of the union' afleggen

door Luc Moons

Ook burgemeesters zullen voortaan een 'state of the union' moeten afleggen. Vlaams minister Bart Somers verplicht de gemeentebesturen om vanaf 2025 elk jaar een beleidsverklaring te geven. Somers vindt dat er te weinig transparantie en discussie is in de gemeenteraden. Hij krijgt signalen dat de begroting soms in vijf minuten wordt afgehandeld. Gemeentebesturen moeten voortaan hun belangrijkste uitgaven en plannen samenvatten. Op die manier wordt het voor de burger duidelijk of hun gemeente of stad financieel gezond is of niet.