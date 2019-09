Buurt Salvator ziekenhuis afgesloten voor reconstructie moord Hasselaar

Een Riemstenaar is gisterenavond opgepakt door de lokale politie nadat hij zijn vrouw mishandelde en de beelden live publiceerde op Facebook. In de livestream was te zien hoe de bebloede man zichzelf filmt, een deur instampt en zijn partner een slag geeft. En dat allemaal voor de ogen van zijn kinderen. Dinsdagavond rond 20 uur werd de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst door de Nederlandse politie gevraagd om nazicht te gaan doen in de woning van een 32-jarige man in Riemst in het kader van intrafamiliaal geweld. De verdachte had namelijk beelden gemaakt van het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn partner en deze via livestream verspreid via het sociaal platform Facebook. De politie trof de verdachte thuis aan en kon hem arresteren. Het parket van Limburg liet het slachtoffer onderzoeken door een wetsgeneesheer en het labo van de federale gerechtelijke politie werd gevraagd om ter plaatse te komen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij verkeerde niet in levensgevaar. Gelet op zijn medische toestand kon verdachte gisteren nog niet verhoord worden. Dit zal deze voormiddag plaatsvinden.