Supporters van Racing Genk die ook nog eens gek zijn op gezelschapsspelletjes kunnen zich in de handen wrijven, want Genk brengt binnenkort een eigen Monopoly-spel uit. En wat is er zo bijzonder: in het spel zal je geen straat kunnen kopen, maar een van de spelers die bepalend zijn geweest voor de roemruchte geschiedenis van de club. Het zijn de supporters die zelf bepalen welke clubiconen op het speelbord komen. Over één naam is geen discussie: die van Pierre Denier.