China heropent grenzen terwijl covid piekt: "Over een paar maanden kunnen we hier terug geld verdienen."

Deze ochtend heeft een wolf een tijdje vastgezeten in een tuin in Oudsbergen. Het dier was waarschijnlijk even verdwaald en raakte in paniek. De bewoonster nam onmiddellijk contact op met het Natuurhulpcentrum, maar eenmaal ter plaatse was de wolf al weg. Verderop in de straat zijn er tussen twee bossen verbouwingen bezig en dat heeft de wolf waarschijnlijk van zijn pad doen afwijken. Via bewakingsbeelden van het huis is te zien hoe de wolf lichtjes in paniek is, maar er was volgens medewerkers van het Natuurhulpcentrum nooit sprake van gevaar.