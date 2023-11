Christel Faes en Niel Hens schrijven boek over lessen uit de coronacrisis

door Tine Oyen

''We moeten lessen trekken uit de coronacrisis en beter voorbereid zijn op een toekomstige pandemie'', dat zeggen biostatistici Christel Faes en Niel Hens van de UHasselt. De twee hebben een boek geschreven over de woelige periode en geven tekst en uitleg bij de modellen die ze gebruikten. Het boek 'Wat als?' geeft een exclusieve blik achter de schermen toen we plots in maart 2020 ontwaakten in een nieuwe wereld.