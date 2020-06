Confederatie Bouw wil maatregelen om instorting bouwmarkt te voorkomen

De stad Hasselt gaat de toeristenbelasting voor de maanden juli, augustus en september teruggeven aan de Hasseltse hotels. Toeristen betalen 2,36 euro per persoon per overnachting in Hasselt. Voor de drie maanden komt dat neer op een bedrag van om en bij de 150.000 euro die de stad nu herinvesteert in de hotelsector. De hotels reageren positief, want elke gunstmaatregel is welkom om de zwaar getroffen toeristische sector te ondersteunen.