Corona geeft verkoop van fietsen enorme boost

Het is het oudste familiebedrijf van onze provincie: brouwerij Martens uit Bocholt. Sind 1758 brouwden al 8 generaties bier in Noord-Limburg en sinds kort zit ook de negende generatie mee in het familiebedrijf. De jongste Martenstelgen pakten een klassieker uit de brouwerij onder handen en stelden vanmiddag het vernieuwde bier voor. De herlancering gaat gepaard met tuin- en terrasconcerten, want de brouwerij wil de getroffen cultuursector een handje helpen.