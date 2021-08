De bouwsector is de sterkhouder van de Limburgse economie. De bouw is één van de weinige sectoren die heelhuids uit de coronacrisis komt. Dat blijft uit de jaarlijkse Bouwenquête van werkgeversorganisatie Voka en de Confederatie Bouw Limburg. Wel vrezen de bouwbedrijven van de coronacrisis over te gaan in een grondstoffencrisis. De toeleveringen van materialen loopt aanzienlijke vertraging op en de prijzen stijgen fors.