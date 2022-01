Coronabesmettingen stijgen met 84 procent

In 2020 werden in Vlaanderen het minste bevallingen kunstmatig ingeleid in het Peltse Noorderhart Mariaziekenhuis. Dat blijkt uit een rapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Het SPE houdt jaarlijks gegevens en trends van alle Vlaamse kraamklinieken bij op vlak van geboorte en bevalling, zoals het aantal geregistreerde bevallingen en geboortes, complicaties, keizersneden alsook kunstmatige inleidingen. In het rapport van 2020 noteert de dienst gynaecologie-verloskunde van Noorderhart Mariaziekenhuis goede cijfers. Top 3 Vlaamse ziekenhuizen In 2020 werden het minst aantal bevallingen kunstmatig ingeleid in Pelt. “Slechts 11,1% van onze zwangere vrouwen wordt ingeleid. Het Vlaamse gemiddelde is 26,7%”, vertelt dr. Annick Corremans, gynaecologe in het Noorderhart Mariaziekenhuis. Daarnaast scoort het ziekenhuis brons op het lage aantal keizersneden én het aantal spontane bevallingen. 156 van de 931 bevallingen in Pelt was via een keizersnede. Dit is 16,8%, ten opzichte van 21,9% in Vlaanderen. Het percentage spontane bevallingen in Noorderhart bedraagt 75,4%. Hier staat het Vlaamse gemiddelde op 67,5%.Geboortecijfers 2021 De dienst gynaecologie-verloskunde sloot het jaar 2021 af met 887 bevallingen waaruit 897 baby’s geboren werden, waarvan 10 tweelingen. De drukste maand was december 2021 met maar liefst 94 bevallingen.