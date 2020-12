De voorbije week werden 1.067 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Limburg. Dat is een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Daarmee blijft het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie afnemen, maar de daling is aan het vertragen. De besmettingsgraad in onze provincie is opnieuw lichtjes gestegen naar 0,976. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt ook 1 andere persoon zal besmetten. Het aantal hospitalisaties daalt ook verder, maar de druk op de Limburgse ziekenhuizen is voorlopig nog steeds groot. Op dit moment liggen 173 coronapatiënten in het hospitaal, waarvan 44 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft ook afnemen. Tussen 25 november en 1 december overleden 17 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen.