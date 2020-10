De Limburgse ziekenhuizen maken meer bedden vrij voor de opvang van Covid-patiënten. In het kader van de spreiding houden ze zich klaar om coronazieken van buiten Limburg op te vangen. Gewone behandelingen, raadplegingen en operaties komen voorlopig niet in het gedrang. Voorlopig, want de situatie in aangrenzende regio's als Luik en Nederlands Limburg verslechterd snel. In het ZOL in Genk hopen ze een ramp, zoals in het voorjaar, te vermijden. Dat kan nog, maar dan moet iedereen in Limburg zich strikt aan de regels houden. Het zorgpersoneel ziet het met lede ogen aan, maar is klaar voor de oorlog, die hopelijk niet komt.