Coronafobie: "Voor elke loopneus vragen mensen tegenwoordig een coronatest."

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft verder toenemen. De afgelopen zeven dagen zijn er gemiddeld 371 gevallen per dag, een stijging met 62 procent in vergelijking met een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. De voorbije week zijn er gemiddeld 19 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 34 procent op één week tijd. Het gemiddelde aantal sterfgevallen ligt op 3 per dag. In totaal zijn in België al 68.006 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn 9.840 mensen overleden aan COVID-19.