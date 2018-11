Een jongen uit Lanaken is vrijdagavond in elkaar geslagen in de discotheek Mondial in het Nederlandse Beek. Het was op een fuif dat twee daders naar de jongen toe stapte om hem in elkaar te slaan voor zijn dure bril. Een bezorgde vader van een vriend van het slachtoffer poste meteen alles op Facebook en looft een premie van 2.000 euro uit voor de gouden tip die naar de daders leidt.