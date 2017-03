De Gouden Kinderschoen: Hechtel-Eksels project leert kinderen op het potje gaan

Het nieuwe Jessaziekenhuis in Hasselt komt op de Salvator-plus-site, naast het huidige ziekenhuis. "Het is dit of geen nieuw ziekenhuis", klinkt het bij de burgemeester van Hasselt en bij de voorzitter van de Medische raad. Het zijn de raad van bestuur en de dokters die nu snel moeten beslissen om te bouwen. Want uitstel jaagt het ziekenhuis verder op kosten, is te horen. In het verleden lagen de dokters, die één-derde van de bouw betalen, al eens dwars. Kostprijs: 400 miljoen euro. In 2027 moet de nieuwbouw er staan.