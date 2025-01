In Hasselt is een peperdure Ferrari in de vlammen opgegaan nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor en over de vangrail in de berm belandde langs de N80 Expressweg van Hasselt naar Sint-Truiden. Het ongeval gebeurde omstreeks 3 uur deze namiddag. Om een nog onbekende reden verloor de bestuurder van de prijzige Ferrari de controle over het stuur en crashte in de berm. De bolide vatte daarop vuur. Dat ging gepaard met een enorme rookontwikkeling die kilometersver zichtbaar was. De expressweg werd onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. Dat leidde tot grote verkeershinder, ook op de nabijgelegen op- en afritten van de E313. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de Ferrari helemaal uitbrandde. De wagen met een geschat prijskaartje van een gemiddelde woning, ging verloren.