De Limburgse export kreunt onder de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en hoge loonkosten

In Limburg zijn er het afgelopen jaar ongeveer dertig bakkers gesloten, dat is 10% van het totale aantal bakkers in onze provincie. Dat zegt Jan Kerkhofs, voorzitter van bakkersfederatie Bakkers Vlaanderen. Ook Kerkhofs zelf is bakker, en stopt omdat hij met pensioen gaat, maar ook hij had liever zijn bakker open gehouden als er geen sprake was van de sterk stijgende prijzen.