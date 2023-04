Deense Patrick Frydkjaer eindwinnaar van Ster van Zuid-Limburg

door David Bijnens

Viktor Soenens heeft de slotetappe in de Ster van Zuid Limburg gewonnen. De Deen Patrick Frydkjaer is eindwinnaar in het algemeen klassement. Het hele paasweekend werd er gekoerst in het zuiden van onze provincie door de junioren. De 44ste editie al van de Ster, en de eerste editie als UCI koers met een internationaal deelnemersveld. De slotkoers van 120 kilometer werd vandaag gereden tussen Neerharen in Lanaken en Mopertingen in Bilzen.