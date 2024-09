Het is een spannende dag voor 153.500 Limburgse leerlingen die vandaag terug of voor de eerste keer naar school gaan. De dag begon met een lach op de gezichtjes, al veranderde de glimlach na het belsignaal al snel in traantjes voor enkele kleuters van 't Nieverke in Nieuwerkerken. De ouders mochten even mee de speelplaats op voor een drankje, maar het afscheid nemen verliep niet altijd even vlot.