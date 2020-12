"De gouverneur heeft niets te zeggen over het beleid. Dat is de bevoegdheid van de deputatie en de provincieraad". Het zijn de woorden van gedeputeerde Inge Moors. Het rommelt in het provinciehuis, zoveel is duidelijk. Er is frictie ontstaan tussen gouverneur Lantmeeters en de bestendige deputatie. Lantmeeters zei gisteren in de TVL-studio dat de provincie niet alleen oog moet hebben voor het economische, maar ook voor het sociale in het post-coronatijdperk. Hij verwacht dat de deputatie zichzelf heruitvindt en projecten bijstuurt. En die uitlatingen hebben kwaad bloed gezet.