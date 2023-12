Winterland Hasselt gelast de grote vuurwerkshow op oudejaarsavond af. Het weer is te slecht voor vuurwerk, het gaat hard waaien en dat is veel te gevaarlijk. Winterland vervangt het vuurwerk door een lasershow.De vuurwerkfederatie riep eerder al op om geen vuurwerk af te steken met nieuwjaar. In de meeste Limburgse gemeenten is het verboden om morgen vuurwerk af te schieten. Opvallend is dat onder meer Hasselt, een uitzondering is. Terwijl Winterland het vuurwerk afgelast, mogen inwoners wel vuurwerk afsteken bij de jaarwisseling. Volgens TVL-weerman Michel Nulens krijgen we morgenavond geen weer voor vuurwerk.