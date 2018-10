Spermabanken morgen binnenkort reclame maken om donoren te werven. Dat is goed nieuws, klinkt het in het ZOL waar de enige Limburgse zaadbank is. Want nu kunnen ze bewust reclame gaan maken op bijvoorbeeld de campus van de universiteit. De instroom van jonge gezonde mannen als donor zal stijgen. En daarmee ook de kwaliteit van het sperma dat dan in Genk gebruikt zal worden.