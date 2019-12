Dit weekend Moons en de Ministers

"Een fusie, desnoods over de provinciegrenzen heen". Marc Heselmans, de nieuwe burgemeester van Ham is duidelijk over zijn intenties. Vanaf 1 januari neemt hij de fakkel over van Dirk De Vis, die Ham 20 jaar leidde in zijn gekende, onuitgegeven stijl en ook voorstander was van een fusie. Heselmans is geen onbekende. Als ex-basketter op het hoogste niveau bij Beringen rolde hij na zijn carrière in de gemeentepolitiek. Heselmans legde vanmiddag de eed af bij een oude bekende, gouverneur Reynders, die ook uit het basket komt.