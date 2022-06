Dit weekend opnieuw omrijden aan Kempische brug in Hasselt

In 2023 starten de werken aan een nieuw ecoduct en een fietsbrug over de Boslaan in Lanklaar (Dilsen-Stokkem), ter hoogte van recreatiedomein Sparrendal. Zo maken fietsers, voetgangers en dieren straks veilig de verbinding tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen, die de Boslaan momenteel doorsnijdt. De Vlaamse Overheid investeert in totaal 9 miljoen euro in de twee projecten. De concrete plannen komen van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving en de stad Dilsen-Stokkem. “Er was al lang sprake van de bouw van een ecorecreaduct over de Boslaan in Lanklaar. Vandaag liggen de concrete plannen eindelijk op tafel, begin volgend jaar gaat de schop de grond in”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “De fietsbrug komt ter hoogte van domein Sparrendal, die de Hoeveweg verbindt met de Lieve Moenssenslaan. De fietsbrug wordt een hefboom en katalysator voor de regio. Lokaal ontstaat er een volwaardige toegangspoort voor fietsers naar Terhills en wordt de Lieve Moenssenslaan beter bereikbaar. Op ruimere schaal creëren we een fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. In dat verband zullen we ook de fietspaden langs de Pannenhuisstraat opheffen en ontharden, en een veilige oversteek voorzien op het kruispunt met de Lieve Moenssenslaan en Bautshoefstraat.” “Op veel plaatsen in Vlaanderen vormt een weg vaak nog een barrière of hindernis voor onze waardevolle fauna en flora. De Vlaamse overheid neemt daarom initiatieven om dat versnipperende effect te verminderen en de natuur alle kansen te geven”, vertelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Met het Vlaamse Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) willen we knelpunten prioritair aanpakken. De Boslaan in Lanklaar is een belangrijk project waarbij we de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen opnieuw met elkaar willen verbinden. Dat willen we realiseren met de bouw van een ecoduct, waarbij er ook ruimte is voor wandelaars. In samenspraak met alle partners geven we het ecoduct de toepasselijke naam ‘ecoduct Dilserbos’, naar het gelijknamige bos.” Imposante bouwwerken De toekomstige fietsbrug wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer gebouwd. “De brug, afgewerkt met cortenstaal, wordt vijf meter breed, met een ruim fietspad van drie meter. De totale lengte bedraagt 255 meter. De overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan. Aan weerskanten van de Boslaan komen twee aanloophellingen”, aldus minister Peeters. Op ongeveer 600 meter van de fietsbrug richting As situeert zich het toekomstige ecoduct Dilserbos. Het ecoduct wordt 60 meter breed met een overbrugging over de Boslaan van 30 meter. Qua uitzicht zal het ecoduct aansluiten op de omringende natuur. Het ecoduct zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. Er zal ook beperkt ruimte zijn voor zachte recreatie, voornamelijk voor wandelaars en mountainbikers. Beide bouwwerken zijn samen goed voor een investering van 9 miljoen euro. Vlaams minister Peeters investeert 5,2 miljoen euro in de fietsbrug. Het ecoduct wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap). De omgevingsvergunning is ingediend en het openbaar onderzoek start eerstdaags. De eerste spadesteek volgt in 2023. (Beelden: Agentschap Wegen en Verkeer)