Online kopen is snel en gemakkelijk. Maar het kan soms moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen veilige, betrouwbare webshops en oplichters. Want net als de toename van aankopen via webshops, stijgt ook het aantal pogingen tot fraude. Als consument loont het dus de moeite om waakzaam te blijven en je goed te informeren. Met een nieuwe campagne rond veilige webshops wil de FOD Economie burgers beter wapenen, om te voorkomen dat ze de dupe worden van malafide praktijken.Producten online aankopen zit al jaren in de lift. E-commerce is ondertussen niet meer weg te denken uit onze economie. Het aanbod aan online winkels is gigantisch en nieuwe spelers zoeken voortdurend hun plaats op de markt. "Jammer genoeg gaat een toename van het aantal transacties gepaard met een stijgend aantal pogingen tot fraude. En vaak is het al te laat als je de fraude opmerkt: de bestelling komt niet toe, de verkoper is niet te bereiken of er gaat plots geld van je bankrekening," staat in een persbericht van FOD Economie. Daarom start de FOD Economie een sensibiliseringscampagne. Ze loopt gedurende een maand op sociale media en is ondersteund door de campagnesite veiligewebshops.be. De campagnesite reikt je tips aan om veilig online te shoppen en frauduleuze websites te ontmaskeren."Wat te mooi lijkt om waar te zijn, is vaak zo""We kopen intussen bijna allemaal online. Het internet is een gigantisch winkelcentrum geworden maar je moet er als consument net iets waakzamer zijn dan in fysieke winkels. Neem daarom zeker de tips ter harte en ga er vooral altijd van uit dat een aanbieding die te mooi lijkt om waar te zijn, dat vaak ook gewoon is," zegt Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumentenbescherming.Hoe herken je betrouwbare webshops?Controleer het imago: controleer de webshop waarbij je wilt bestellen (mondreclame, beoordeling, online reputatie,…). Dat kan je achteraf heel wat leed besparen. Check de identiteit van de verkoper: wie schuilt achter die webshop? Elke handelaar is verplicht om de nodige contactgegevens duidelijk te vermelden op de website zoals de naam van de onderneming, het fysieke adres, het e-mailadres en het ondernemingsnummer. Vergelijk de prijzen: controleer de weergegeven prijzen en vergelijk ze met die op andere websites. Zijn de prijzen op de website bijzonder laag? Dan mag er een belletje gaan rinkelen. Betaal veilig: ga de betaalwijze na. Sommige betaalwijzen bieden meer bescherming dan andere. Vermijd internationale geldtransfers en webshops die enkel betalingen via overschrijving aanbieden. Herken snel een frauduleuze website: wees voorzichtig als de URL niet met "httpS" begint; de website je vraagt om persoonlijke gegevens in te geven die normaal niet nodig zijn voor het aanmaken van een account zoals bankgegevens, pincode, wachtwoord of andere persoonsgegevens; de website vol spelfouten staat of onprofessionele afbeeldingen gebruikt; de website druk legt om snel te beslissen; er geen algemene verkoopsvoorwaarden ter beschikking zijn.Loopt het toch mis? Handel dan snel:Werd je het slachtoffer of ben je getuige van een frauduleuze webshop? Meld dat via het meldpunt van de FOD Economie. Heb je betaald en ben je geld kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je bankinstelling en dien een klacht in bij de lokale politie.