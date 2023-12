Drugsmeldpunt in Limburg is een succes: "Blijf verdachte zaken melden"

De Federale Gerechtelijke politie Limburg (FGP Limburg) arresteerde vijf Albanese personen die verdacht worden deel uit te maken van een inbrekersbende. De bende zou woninginbraken gepleegd hebben verspreid over heel België. FGP Limburg voerde onderzoek naar aanleiding van een woninginbraak in Beverlo. Op zeer korte tijd kon een dievenbende in beeld worden gebracht, bestaande uit Albanese onderdanen, die opereerde vanuit de Brusselse regio. De bende liet zich in met inbraken in woningen, gepleegd bij valavond, waarbij vooral juwelen en cash geld, maar ook elektronica en dure handtassen werden geviseerd. Tot op heden kon een aanzienlijk aantal woninginbraken aan de verdachte bende worden gelinkt waaronder feiten te Wavre, Arlon, La Louvière, Luxemburg, Wevelgem, Mons, Ottignies, Evergem, Moeskroen, Beverlo en Haaltert. Drie verdachten opgepakt in ZonhovenDrie personen werden afgelopen donderdag staande gehouden even nadat ze nieuwe feiten hadden gepleegd in Zonhoven en Kuringen. In het voertuig van de verdachten werd de buit gevonden afkomstig van deze diefstallen. Bewijsstukkingen in appartement verdachtenBij een huiszoeking in de verblijfplaats van de verdachten in het Brusselse werden tal van bewijsstukken afkomstig van woninginbraken aangetroffen. Er werden in het appartement nog twee Albanese verdachten gearresteerd, tussen wiens bezittingen eveneens voorwerpen werden aangetroffen die vermoedelijk afkomstig waren van diefstallen. Alle vijf verdachten werden na voorleiding door de Hasseltse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zesde verdachteOp maandag 11 december 2013 werd nog een zesde verdachte gearresteerd in de Brusselse regio. Betrokkene wordt ervan verdacht de bende te hebben voorzien van voertuigen voor het plegen van de feiten en hij vergezelde de andere verdachten meermaals op hun rooftochten. Deze verdachte zal vandaag voor de Hasseltse onderzoeksrechter verschijnen.