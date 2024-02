Duurzaamheid nog belangrijker op toekomstige festivals

Voor het eerst in vier jaar tijd wordt er opnieuw gecrost op het rallycircuit Duivelsberg in Maasmechelen. In 2019 kreeg het circuit geen milieuvergunning meer en dus mochten er ook geen races meer gehouden worden. Het rallycircuit ligt namelijk in het Nationaal park Hoge Kempen en is omgeven door natuur. In november vorig jaar leverde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dan toch een omgevingsvergunning af. Er hangen wel enkele voorwaarden aan vast, zo wordt het aantal raceweekends beperkt tot 12 per jaar. De minister mocht vandaag het circuit opnieuw inrijden als co-piloot.