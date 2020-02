Eerste echte sneeuw trekt over Limburg

*Het coronavirus komt almaar dichterbij. De Limburgse ziekenhuizen zijn klaar om mogelijke patiënten op te vangen. Reisbureaus krijgen vragen van ongeruste vakantiegangers die hun reis willen annuleren. In Europa is het virus al opgedoken in Italië, Oostenrijk, Spanje, Kroatië en Zwitserland. Op Tenerife zitten 116 Belgen vast in hun hotel. Een Italiaanse hotelgast is besmet. *De asielzoekster die in Heusden-Zolder overleed na een vluchtmisdrijf, is mogelijk doelbewust aangereden. Een getuige is als verdachte opgepakt. *Vannacht en morgen krijgen we een onverwachte winterprik. Een sneeuwtapijt van 5 centimeter in Limburg is niet uit te sluiten. *De Limburgse asperges zijn vroeger dan andere jaren. *En de prinsen van Tongeren bezorgen de kinderen en de ouderen van het AZ Vesalius een onvergetelijk carnaval op deze vette dinsdag.