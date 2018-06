Eerste interview met Stijn Bijnens: ''Limburgse middenveld zit mee aan tafel om toekomst LRM uit te tekenen''

In Neeroeteren opent binnenkort het nieuwe vakantiedomein Nutchel. Het concept is eenvoudig: even loskoppelen van de dagelijkse drukte, en terug leren genieten van de eenvoudige dingen. De vakantiehuisjes moeten de bezoekers onderdompelen in de natuur en in elkaars gezelschap. Een tv of wifi zal je er dus niet vinden.